Ems Westbevern unterliegt in Mecklenbeck

Von der Bestbesetzung fehlten Coach Andrea Balderi einige Akteure. Ein Grund, warum der Westbeverner Übungsleiter mit der 1:3-Niederlage in Mecklenbeck nicht unzufrieden war.

Personell deutlich geschwächt und mit Unterstützung aus der zweiten Mannschaft unterlag A-Ligist SV Ems Westbevern im Test beim klassengleichen Aufgebot von Wacker Mecklenbeck mit 1:3 (0:2). Karl Grosfeld (4.), Torben Stuhldreier (13.) und Leon Skibbe (62.) trafen für die Hausherren. Bei den Grün-Weißen sorgte Lars Wewelkamp in der 75. Minute mit einem Kopfball nach einer Ecke von Michael Licher für den Ehrentreffer. „Das Ergebnis geht so in Ordnung“, sagt Ems-Coach Andrea Balderi. Daniel Stegemann und Kai Leifker erlebten ihre ersten 45-Minuten-Einsätze nach langer Pause.