Ems Westbevern will beim FC Greffen kleine Negativserie beenden

Nach den Niederlagen gegen den SC Münster 08 II und beim SC Füchtorf will Ems Westbevern zurück in die Erfolgsspur. Die Möglichkeit dazu bietet sich im vorgezogenen Spiel beim FC Greffen.

Nach den Niederlagen gegen den SC Münster 08 II (2:3) und beim SC Füchtorf (1:3) will A-Kreisligist Ems Westbevern zurück in die Erfolgsspur. Die Möglichkeit dazu bietet sich bereits am heutigen Freitag (Anstoß 19 Uhr) im vorgezogenen Spiel beim FC Greffen. Die Gastgeber befinden sich nach dem 3:0 gegen die Warendorfer SU II im Aufwind und wollen den Abstand nach unten in der Tabelle weiter vergrößern. „Ich erwarte eine intensiv geführte Begegnung, in der es auf Kleinigkeiten ankommt und um jeden Meter gekämpft wird“, sagt Ems-Trainer Andrea Balderi. Er erinnert seine Truppe an das Hinspiel, das die Westbeverner knapp und glücklich mit 3:2 gewonnen haben. Balderi kann wieder mit Stammkeeper Christian Budde planen. „Das gibt der Abwehr Halt.“ Dafür fehlen Christian Deistler und Adrian König.