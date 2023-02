Endlich wieder zu Hause – TV Friesen Telgte erwartet SC Nordwalde

Alle sechs Heimspiele in dieser Saison hat der TV Friesen Telgte gewonnen. Diese Serie will die Mannschaft gegen den Tabellensiebten SC Nordwalde fortsetzen. Seit dem Jahreswechsel haben die Friesen aber erst einen Punkt geholt.

Die Handballer des TV Friesen freuen sich auf ihr erstes Heimspiel seit mehr als anderthalb Monaten. „Ja, die Jungs haben Bock, mal wieder zu Hause aufzulaufen“, sagt Trainer Sebastian Seitz vor dem Match am Samstag (18 Uhr, Dreifachhalle) gegen den SC Nordwalde.

Man kann sich gut vorstellen, dass die Telgter Lust darauf haben. Alle sechs Spiele in dieser Saison vor eigenem Publikum haben sie gewonnen, zuletzt am 10. Dezember mit 33:26 gegen Sparta Münster. Wenn die Friesen Punkte abgeben, dann auswärts. Von den beiden Partien nach dem Jahreswechsel in Kattenvenne und Greven hat der Tabellendritte der Münsterlandliga nur einen Zähler mitgebracht.

„ »Wenn wir oben dranbleiben wollen, müssen wir jetzt mal wieder doppelt punkten.« “ Sebastian Seitz

Noch ist der Abstand zu den beiden Spitzenmannschaften aus Ibbenbüren und Everswinkel nicht groß. Seitz weiß aber: „Wenn wir oben dranbleiben wollen, müssen wir jetzt mal wieder doppelt punkten.“ Nordwalde steht auf Platz sieben, das Hinspiel haben die Telgter mit 29:24 gewonnen. „Da haben wir uns lange schwergetan und den Sieg erst in der Schlussviertelstunde eingetütet“, erinnert sich der Coach. „Die haben einen wurfgewaltigen Rückraum-Linken und eine Mannschaft, die auch aus dem Tempospiel kommt. Wir brauchen eine stabile Abwehr und müssen im Angriffsspiel wieder cleverer werden.“

Torhüter Sebastian Austrup fehlt dem TV Friesen am Samstagabend aus beruflichen Gründen, dafür hilft Kai Schwertner aus. Ob Lukas Nahrup (Erkältung) und Drilon Jashari (Rückenprobleme) dabei sind, war am gestrigen Donnerstag noch offen.