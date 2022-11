Erfolgreich bei DM in Hannover

Die Mixedmannschaft der DLRG Telgte und Beckum nahm erfolgreich an den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften (DM) in Hannover teil. Theresa Mennemann und Melina Schirmeisen (beide aus der Ortsgruppe Telgte) starteten gemeinsam mit den drei Beckumerinnen Paula Rischmüller, Hannah Maicher und Leonie Watzening in der Altersklasse 15/16 und verzeichneten eine kontinuierliche Leistungssteigerung.

Bei den Bezirksmeisterschaften im April wurde dieses Team spontan gegründet, da beiden Ortsgruppen Schwimmer in der Altersklasse fehlten, um eine eigene Mannschaft zu bilden. Zügig wurden die beiden Telgterinnen ins Team integriert. Eine gute Punktzahl bei den Landesmeisterschaften im Mai reichte nicht nur für eine Bronzemedaille, sondern sicherte auch das Ticket zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften. Hier belohnten sie sich für das gemeinsame Training und unterboten ihre eigenen Zeiten teilweise deutlich.

Geschwommen wurde zunächst die 4 x 50 Meter-Rettungsstaffel, wo die vier jungen Damen sich um drei Sekunden auf 2:44,13 Minuten verbesserte. Es folgte die 4 x 25 Meter-Puppenstaffel mit einer überragenden Leistung und einer Verbesserung um acht Sekunden auf 1:59,07 Minuten. Daran schloss sich die 4 x 50 Meter-Gurtretterstaffel mit einer zweisekündigen Verbesserung auf 2:12,35 Minuten an. Den Abschluss bildete die 4 x 50-Meter-Hindernisstaffel in guten 2:30,53 Minuten. Ein Wechsel wurde hier lange vom Schiedsgericht diskutiert und am Ende gegen die Schwimmerinnen entschieden, so dass die Strafpunkte fünf Plätze kosteten. Die guten Leistungen reichten letzt­enendlich für Platz 16.

Zudem belegte Finn Maicher in der Altersklasse 17/18 einen elften Platz.

Die Zusammenarbeit beider Ortsgruppen auf Bezirksebene hat eine lange Tradition, wie auch die gemeinsame Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Riccione (Italien) vor vier Wochen zeigt. Dass auch die Jugend jetzt so gut zusammenarbeitet, ist daher umso erfreulicher.