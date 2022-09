Ersatzcoach der SG Telgte nimmt 0:5 gegen Recke auf seine Kappe

Vorne viel zu harmlos und hinten nur in der zweiten Halbzeit stabil: So verlor die SG Telgte ihr erstes Heimspiel dieser Saison mit 0:5 gegen den TuS Recke – und das hochverdient. Ersatzcoach Ralf Terwesten nahm’s auf seine Kappe.

Was bisher jeder geahnt hatte bei der SG Telgte, ist nach zwei Spieltagen schon Gewissheit: Die Landesliga-Fußballerinnen stehen vor einer harten Saison. In den ersten beiden Runden haben sie ihre Tauglichkeit für diese Klasse noch nicht bewiesen. Nach der 2:7-Pleite zum Auftakt bei Aufsteiger Turo Darfeld vergeigten die SG-Frauen am Sonntag ihr erstes Heimspiel gegen den TuS Recke mit 0:5 (0:4) – und das hochverdient.

Dafür, dass die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit kein Land sahen und zur Pause schon mit 0:4 aussichtslos hinten lagen, nahm Ralf Terwesten ganz ehrenhaft die Schuld auf sich. „Ich habe mich vercoacht“, sagte der SG-Torwarttrainer, der die Trainer Friedhelm Mors und Murat Demiröz (beide im Urlaub) vertrat. „Ich habe mit Dreierkette spielen lassen, damit wir mehr Druck nach vorne ausüben können. Das ist gar nicht gut gelaufen.“

Im zweiten Durchgang stellte er wieder auf Viererkette um. Mit dem gewünschten Erfolg: Außer einer verunglückten Flanke zum 0:5 und einigen Halbchancen der Gäste passierte nicht mehr viel. „Es ging vor allem darum, hier nicht mit 0:8 unterzugehen“, so Terwesten. Schadensbegrenzung also.

Eine zu offene Deckung ist das eine Problem. Ein anderes gravierendes bei den SG-Frauen lässt sich nicht so einfach mit einer Systemumstellung beheben: Sie sind viel zu harmlos. „Das Spiel nach vorne, das hat uns komplett gefehlt“, sagte Terwesten. Ein Schuss von Anne Hilgenhöner neben das TuS-Tor und zwei Schüsschen von Sarah Fipke und Amelie Zhorzel in die Arme der Torfrau waren die einzigen nennenswerten Offensivaktionen der personell stark geschwächten Telgterinnen – in 90 Minuten.

SG-Frauen: Heinker – Ix, Mors, Krcic (63. Brambrink) – Baysal, Kretschmer, Fipke, Farwick (59. Curtis) – Rodrigues Santos, Heinze (46. Zhorzel), Hilgenhöner. Tore: 0:1 Hampel (12.), 0:2 Eversmeyer (36.), 0:3 Meyer (38.), 0:4 Rietmann (45.+4). 0:5 Gerhardt (63.).