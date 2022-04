Erster Matchball für die SG Telgte-Wolbeck in Salzkotten

„Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir durch“, lässt Marc Schwanemeier keinen Zweifel an der Bedeutung des samstäglichen Matches um 18.30 Uhr bei den Accent Baskets Salzkotten. Beide Aufgebote liefen punktgleich auf den Rängen acht und neun der 2. Regionalliga. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt aktuell sieben Zähler.

Würde er sich am Wochenende vergrößern, könnten das die Schlusslichter Citybasket Recklinghausen II und TSVE Bielefeld bei lediglich noch verbleibenden fünf Begegnungen kaum noch wettmachen. Es steht also der erste von mehreren Matchbällen an. Schließlich vergleichen sich die heimischen Korbjäger an den letzten beiden Spieltagen auch noch mit den beiden derzeit am stärksten abstiegsbedrohten Mannschaften.

„ Wir dürfen bei den großen Leuten nicht viel zulassen. “ Marc Schwanemeier

Das Hinspiel hat die Spielgemeinschaft mit 77:64 gewonnen. „Es war eine enge Kiste“, erinnert sich Schwanemeier. Salzkotten lebe von seiner Heimstärke, habe aber zuletzt ein wenig Verletzungspech gehabt. „Ihre Stärke sind die großen Positionen. Da verfügen sie über Erfahrung aus der 1. Regionalliga und sind gut aufgestellt. Es kann ein 50:50-Spiel werden. Wir dürfen bei den großen Leuten nicht viel zulassen.“

Leichter gesagt als getan, denn mit Beat Weichsler hat gerade erst ein Center die SG-Baskets in Richtung Berlin verlassen. Zudem wird David Blome aufgrund seiner Knieverletzung in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Shayan Anssari (Urlaub), Robert Burrichter (privat verhindert) und Lukas Buckermann (krank) sind ebenfalls nicht dabei. Trotzdem soll der erste Matchball genutzt werden.