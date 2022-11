Favoritenschreck SG Telgte II schlägt auch in Warendorf zu

„Gegen die Mannschaften von oben verlieren wir nicht.“ Was sich von Trainer Björn Busch etwas vollmundig anhört, hat die zweite Mannschaft der SG Telgte schon mehrfach bewiesen. 0:0 gegen Gievenbeck II, 2:2 gegen Handorf, 1:0 in Sendenhorst und jetzt, am Samstag, das nächste Opfer aus der Beletage der Fußball-Kreisliga A1: Mit dem 1:1 (1:1) gegen die Telgter Reserve büßte die Warendorfer SU die Tabellenführung ein. „Wenn man die Großchancen gegeneinander aufrechnet, ist das Unentschieden verdient“, sagte Busch.

Mit Keno Lubeseder und Jan Plagge halfen zwei Spieler aus der Telgter Bezirksliga-Truppe aus. Nach einem Foul an Lubeseder verwandelte Peer Starzonek den Elfmeter – diesmal wieder mit einem Flachschuss – früh zum 0:1 (9.). Ebenfalls per Strafstoß (Foul von Lubeseder) glich Julian Gösling für die WSU aus (36.). Kurz vor der Pause vergaben die Kreisstädter die Riesenchance zum 2:1. Nach dem Wechsel hatten für die Telgter David Krolikowski und zweimal Lars Greshake dicke Möglichkeiten. Auf der anderen Seite rettete SG-Torwart Tim Augustin im Eins-gegen-eins (88.).

„Wir sind ein bisschen der Favoritenschreck“, so Busch. Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) gastiert die SG-Zweite im Derby bei Ems Westbevern. Das ist auch eine Mannschaft von oben . . .

SG II: Augustin – Wolters (81. Lassak), J. Plagge, Winkelnkemper, Hermes – Krolikowski (75. Holthusen), Lubeseder, Starzonek, Cevik (85. Art. Krasniqi) – Allmich (83. Greshake), Keller (90. Hemesath). Tore: 0:1 Starzonek (FE/9.), 1:1 Gösling (FE/36.).