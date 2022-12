Fehlstart der Herren 40 der SG GW Telgte ist perfekt

Der Fehlstart der Herren 40 der SG GW Telgte in die Hallenrunde ist perfekt. Das Team verlor auch beim TC GW Hiddesen, diesmal sogar mit 0:6. Aber Mannschaftsführer Rüdiger Kexel bleibt entspannt. Er setzt auf die Heimspiele in der zweiten Saisonhälfte.

Marcus Kröger schaffte es zumindest noch in den Match-Tiebreak, den er knapp verlor.

Die Herren 40 der SG Grün-Weiß Telgte verloren auch das zweite Spiel der Winterrunde. Diesmal kassierte der Verbandsligist in Detmold beim TC GW Hiddesen die Höchststrafe. „Unterm Strich saß nichts für uns drin. Die waren schon richtig gut“, kommentierte Mannschaftsführer Rüdiger Kexel die 0:6-Niederlage.

Marcus Kröger war der einzige Telgter, der nicht schon nach zwei Sätzen zum Gratulieren ans Netz gehen musste. Er verlor an der Spitzenposition knapp mit 7:5, 4:6, 7:10. Kexel hielt an Nummer zwei nur einen Satz mit (6:7, 0:6). Frank Samel gab beim Stand von 2:6, 0:1 wegen seiner Armverletzung auf. Markus Twickler unterlag mit 0:6, 4:6. Weil Samel ausfiel, mussten die Gäste ein Doppel kampflos abgeben. Das andere verloren Kexel/Twickler mit 2:6, 0:6.

Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen und nur einem Satzgewinn müssen die Telgter Herren 40 um den Klassenerhalt bangen. Drei der sieben Mannschaften steigen ab, und am 15. Januar gastiert die SG Grün-Weiß bei GW Paderborn (4:0 Punkte). „Ich sehe es noch relativ entspannt“, sagt Kexel. „Danach haben wir drei Heimspiele, in denen wir dann punkten müssen.“