Flut an Gegentoren für Telgte ab Minute eins

Das war eine deftige Packung, die die Telgter Landesliga-Fußballerinnen da bezogen haben. Gleich mit 0:9 (0:6) unterlagen sie dem Tabellendritten GW Nottuln auf eigenem Geläuf.

„Wir hatten uns viel vorgenommen“, erläuterte Friedhelm Mors. Und dann begann die Flut an Gegentoren gleich in der ersten Minute. Ein SG-Fehlpass leitete das 0:1 durch Sophie Ahlers ein. „Anschließend sind die Köpfe runtergegangen“, sagte der SG-Coach. „Wir waren total durcheinander. 20 Minuten gab es nur Fehlpässe. Wir haben schon gewusst, dass es gegen Nottuln schwer wird, aber uns fehlen derzeit die Basics, um in der Landesliga mitspielen zu können.“

Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und schenkten Gegentreffer auf Gegentreffer ein. Nach 16 Minuten stand es schon 0:5. Zur Pause musste dann auch noch Innenverteidigerin Verena Melchert mit Kieferproblemen ausgewechselt werden.

In der zweiten Hälfte schoss Telgte zweimal aufs gegnerische Tor, mehr als Halbchancen waren es nicht. „Unser Schlachtplan ist, bis Weihnachten durchzuhalten und zu schauen, dass es danach besser wird“, so Mors.

SG-Damen: Rodrigues Santor – Ix, Mors, Melchert, Zhorzel – Baysal, Kretschmer, Fischer, Heinze – Deipenwisch, Hilgenhöner. Tore: 0:1 Ahlers (1.), 0:2 Höppener (4.), 0:3 Ahlers (10.), 0:4 Beckers (11.), 0:5 Höppener (16.), 0:6 Austrup (35.), 0:7 Beckers (51.), 0:8 Focke (ET/54.), 0:9 Schäfer (82.).