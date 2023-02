Frank Plagge nennt Ziele der SG Telgte ganz losgelöst von der Tabelle

Nicht mehr Trainer und Sportlicher Leiter, sondern Teammanager: Frank Plagge wechselt nach dieser Saison in eine inoffizielle Funktion in der Telgter Fußballabteilung.

Mit einer 0:2-Niederlage beim VfL Wolbeck verabschiedete sich die SG Telgte Anfang Dezember in die Winterpause. Am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz im Takko-Stadion) geht’s weiter in der Fußball-Bezirksliga. Wieder mit einem Nachbarschaftsduell, diesmal gegen den Tabellenfünften TuS Freckenhorst. Das Hinspiel hatten die Telgter mit 2:0 gewonnen. Im Interview spricht Frank Plagge (54), mit seinem Sohn Jan Trainer der SG, über die Rückrunde und seine neue Funktion nach dieser Saison.