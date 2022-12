Frank Plagge: „Vor den Toren war wenig los“

Die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte haben ihr letztes Spiel vor der Winterpause mit 0:2 (0:2) beim VfL Wolbeck verloren. Nun gehen sie in eine sechswöchige Winter- und Trainingspause – nur unterbrochen von der Teilnahme am Hallenturnier um den Ausber-Cup in Alverskirchen und die HKM in Warendorf. Die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil wird dann am 15. oder 17. Januar aufgenommen.

„Nimmt man die beiden Wolbecker Tore raus, war es mehr oder weniger ein 0:0-Spiel. Vor den Toren wenig los“, fasste SG-Coach Frank Plagge seine Eindrücke zusammen.

Die Gäste aus der Emsstadt hatten viel Ballbesitz, aber der entscheidende Pass oder die präzise Flanke in den Strafraum wollte am gestrigen Sonntag nicht gelingen. Wolbeck versuchte häufig mit langen Bällen zu agieren, aber auch das war kaum von Erfolg gekrönt.

Zwei gescheite Pässe in die Tiefe brachten die Gastgeber gleichwohl schon frühzeitig in eine angenehme Führungsposition. Niklas Mersmann lief beide Male geschickt ein und ließ die Telgter Abwehrreihe mit seinem hohen Tempo stehen. In der neunten Minute gelang ihm so das 1:0, dem er neun Minuten später den 2:0-Vorsprung folgen ließ. Drei weitere VfL-Abschlüsse fanden in der zweiten Hälfte nicht ihr Ziel.

Die SG hatte ihre größte Möglichkeit in der 85. Minute, als Fahri Malaj am gegnerischen Torhüter Jonas Kersten scheiterte und Jo Maffenbeier beim Nachschuss im Abseits stand. Das war‘s.

SG: Hülsmann – Hagedorn, J. Plagge (46. Hitchcock), Schwienheer (63. Bemben), Kleinherne – Moreira (46. Röös), Lubeseder, Wolf, Tewes – Maffenbeier, Jashari (46. Malaj). Tore: 1:0 Mersmann (9.) und 2:0 Mersmann (18.).