Franziska Pelkmann freut sich über drei Podiumsplätze

Zwei Leichtathletik-Talente des TV Friesen nahmen erfolgreich am Indoor Cup in Dortmund teil. Persönliche Bestleistungen und vordere Platzierungen sprangen für die jungen Telgterinnen dabei heraus.

Beim Indoor Cup in Dortmund gelang Franziska Pelkmann vom TV Friesen Telgte in der Klasse W 15 gleich dreimal der Sprung aufs Treppchen.

In ihrer stärksten Disziplin, dem Weitsprung, kam sie auf Platz eins. Dafür musste sie bis zum letzten Sprung kämpfen. Mit einem missglückten ersten Versuch knapp über vier Meter und einem ungültigen dritten Versuch kam sie so gerade in den Endkampf. In Finale steigerte sie sich über 4,35 Meter auf 4,66 Meter und lag damit im Vorderfeld. Im letzten Versuch klappte dann fast alles und die Leichtathletin landete bei 4,95 Metern. Damit übertraf sie die bis dahin Führende um gerade mal zwei Zentimeter und holte sich den Sieg.

Über 60 Meter belegten die beiden Telgterinnen Franziska Pelkmann und Eva Weßendorff mit neuen persönlichen Bestleistungen von 8,78 Sekunden beziehungsweise 8,86 Sekunden die Plätze drei und vier.

Über 60 Meter Hürden erlief sich Pelkmann dann zum dritten Mal einen Treppchenplatz. Hinter der überlegenen Siegerin kam sie in 10,02 Sekunden auf eine neue persönliche Bestzeit und erreichte damit Platz zwei in ihrem letzten Schülerinnen-Wettkampf.

Im Januar folgen dann die ersten Wettkämpfe in der Jugendklasse.