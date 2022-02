Frauen der SG Telgte gewinnen 3:0 in Alverskirchen

Nach nur einer Übungseinheit in der Wintervorbereitung gewannen die Frauen der SG Telgte das Testmatch bei RW Alverskirchen mit 3:0. SG-Trainer Sebastian Wende war „rundum zufrieden“. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit.

Der Kaltstart ist gelungen: Nach nur einer Übungseinheit in der Wintervorbereitung gewannen die Frauen der SG Telgte das Testmatch beim Bezirksligisten RW Alverskirchen mit 3:0 (3:0). Jana Deipenwisch brachte den Landesligisten früh nach einer Flanke von Sarah Fipke in Führung (1.). Linda Focke mit einem Volleyschuss (11.) und Fipke nach einer Hereingabe von Ina Plagge (37.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Obwohl auch Alverskirchen Chancen hatte und die Telgterinnen in der zweiten Halbzeit – bedingt durch viele Wechsel – den Faden verloren, war Sebastian Wende „rundum zufrieden“. Der SG-Trainer lobte: „Das war ein guter Start, die Tore waren sehr schön herausgespielt.“ In der Startelf stand auch Esther Kleinfeld. Der Neuzugang vom BSV Ostbevern II spielte im zentralen Mittelfeld, zuerst offensiv, später defensiv auf der Sechser-Position. „Sie hat ihre Aufgaben vielversprechend gelöst“, sagte Wende. „Aber nicht nur sie, sondern auch alle anderen.“