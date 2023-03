Frauen der SG Telgte starten ohne Sechs in Recke

Die Hinrunde der SG Telgte in der Landesliga war von Verletzungen und personellen Problemen gekennzeichnet. Vor dem Start in den zweiten Saisonteil am Sonntag um 13 Uhr beim Tabellenfünften TuS Recke sieht es wieder eher mau im Spieltagskader aus. Sarah Fipke und Jana Deipenwisch sind krank. Amelie Zhorzel hat sich einen Außenbandriss zugezogen, Lotta Farwick fällt wegen ihres Kreuzbandrisses für die ganze Saison aus. Esther Kleinfeld befindet sich im Aufbau-Training, ist aber für dieses Wochenende noch keine Alternative. Und Vera Heinker befindet sich im Urlaub in New York. An ihrer Stelle wird Catia Rodrigues Santos das SG-Tor hüten. Die Vorbereitung lief aus Sicht von Telgtes Coach Friedhelm Mors „ganz gut“. Der Rückstand zu Wacker Mecklenbeck II am rettenden Ufer beträgt lediglich zwei Zähler. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob die Telgter Fußballerinnen zur Aufholjagd in der Lage sind, die notwendig ist, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.