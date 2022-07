Freiwillige Einheiten schon vor dem Trainingsauftakt

„Es war der Wunsch der Spielerinnen, bereits vor dem offiziellen Trainingsauftakt für die neue Saison am 20. Juli einige Übungseinheiten zu absolvieren. Dem komme ich gerne nach und freue mich über die Bereitschaft, schon im Vorfeld jede Möglichkeit zu nutzen, um gut vorbereitet für die Meisterschaftsspiele zu sein“, sagt Jürgen Roreger, der die neu gebildete Fußball-Spielgemeinschaft Ems Westbevern/SG Telgte II 2022/23 trainiert. Auf SG-Seite soll nach Möglichkeit noch ein Übungsleiter dazu kommen.

Da mit Vanessa Weitkamp und Lisa Zischke, die zuletzt in Wilhelmshaven gespielt hat, zwei Emserinnen wieder die Schnürsenkel für ihren Heimatverein schnüren, hat sich der Kader auf 26 Spielerinnen erhöht.

Der große Teilnehmerzahl beim vorzeitigen Training zeigte die Freude der Akteurinnen, dass es mit dem Fußballspielen weitergeht und die personellen Engpässe in beiden Vereinen zu einer für beide Seiten guten Lösung in einer Spielgemeinschaft geführt haben. Die zusätzlichen freiwilligen Einheiten bieten eine gute Möglichkeit zum näheren Kennenlernen und dem Zusammenspiel auf sportlicher Ebene.

Nach dem offiziellen Trainingsauftakt am Mittwoch um 19.30 Uhr in Telgte und zwei Tage später um 18 Uhr in Westbevern steht am 24. Juli um 12 Uhr das erste Testspiel für die Spielgemeinschaft bei RW Alverskirchen an. Am 7. August ist die erste Vertretung der SG Telgte der Gegner und am 21. August geht es zu einem Auswärtsspiel bei Preußen Lengerich.