Freude über mehrere zwei Plätze

Mit dem Landesfahrerball in Emsdetten endete die Freiluftsaison für die Fahrsportler. Im Rahmen dieser Feier wurden auch die Platzierungen des Münsterländer Mannschaftscups 2022 sowie des Westfalen-Cups für 2021 und 2022 bekannt gegeben. Es war eine gelungene Veranstaltung, die einmal mehr den Zusammenhalt unter Fahrsportlerinnen und Fahrsportler unter Beweis stellte.

Die Mannschaft des RFV Gustav Rau Westbevern errang beim Münsterländer-Mannschaftscup mit 269 Punkten einen guten zweiten Platz. „Unser Saisonziel war eine Position unter den ersten Fünf in der Gesamtwertung. Den haben wir erreicht und sind damit gut zufrieden“, sagte Michael Gausepohl, Fahrsportbeauftragter des RFV Gustav Rau und selbst aktives Mitglied.

Glückwünsche richtete er an das siegreiche Team aus Wettringen, das mit 316 Punkten deutlich vor Westbevern und der drittplatzierten Mannschaft aus Ostenfelde (268 Punkte) lag.

Außerdem waren die Fahrsportler aus dem Beverdorf zweimal bei den vorderen Platzierungen im Westfalen-Cup vertreten. Dieser ist vor einigen Jahren zur Förderung des Zweispännersports auf Niveau der Klasse A ins Leben gerufen worden.

Bei den Pony-Zweispännern sicherte sich André Schulze Hobbeling den zweiten Platz. Er war bei den Turnieren in Greffen, Westbevern und Ostenfelde am Start. Beim Klassement aus dem Jahr 2021 gelang es Michael Gausepohl ebenfalls den zweiten Platz bei den Pony-Zweispännern zu belegen.

Mit zehn aktiven Fahrsportlern sowie Helfern stehe der RFV Gustav Rau Westbevern im Fahrsport noch gut da – im Gegensatz zu zahlreichen anderen Vereinen, so Michael Gausepohl. „Insgesamt ist die Entwicklung im Fahrsport aber leicht rückläufig. Die Pandemie hat daran ihren Anteil. Es fehlt an Helfern in den Vereinen. Und auch was den Sponsorenbereich angeht, wird es wohl Abstriche geben. Das Geld wird knapper, andere Dinge gehen vor.“