Freude und Frust beim TV Friesen Telgte

Mit insgesamt 28 Turnerinnen in vier Wettkampfklassen war der TV Friesen bei den Kreismeisterschaften im Gerätturnen in Beckum vertreten. Bei den jüngsten Mädchen der Jahrgänge 2014 und jünger sorgte ein Rechenfehler für Verwirrung.

Wert falsch eingegeben

Die Telgterinnen Mia Lückener, Darija Lobova, Frida Bachmeyer, Nomi Spiegel, Lara Löchte und Elmina Genc freuten sich zunächst über einen geteilten Sieg mit dem TV Beckum. Nachdem alle Übungen an den Geräten Sprung, Reck, Balken und Boden absolviert waren, wurde vom Kampfgericht für beide Teams exakt die gleiche Gesamtpunktzahl ausgegeben. Ein Fehler – wie sich erst später am Abend herausstellte. Ein Wert der Beckumer wurde fehlerhaft ins System eingegeben, was dazu führte, dass die jungen Telgterinnen nach Korrektur letztlich auf Rang zwei landeten.

Der Frust darüber dürfte sich aber in engen Grenzen halten, heißt es in einer Mitteilung des TV Friesen. Denn auch als Zweitplatzierte haben sich die Nachwuchsturnerinnen für die Bezirksmeisterschaft am kommenden Sonntag in Lengerich qualifiziert.

Frust über die verpasste Chance

Die Qualifikation verpasst haben die Turnerinnen der Jahrgänge 2012 und jünger. Trotz teilweise sehr starker Leistungen reichte es für Tilda Norpoth, Luise Hendan, Sophia Epp, Afra Luisa Nathschläger, Clara Fieber und Franziska Wiechmann nur für Rang vier. Der Abstand zu den drittplatzierten Mädchen aus Beckum war mit 2,7 Punkten denkbar knapp – der Frust über die verpasste Chance, in Lengerich antreten zu dürfen, war einigen Mädchen und Trainer Johannes Nathschläger deutlich anzumerken.

Drittbeste Einzelwertung am Schwebebalken

Besser lief es für die ältesten Friesinnen im offenen Jahrgang. Mit 214,4 Punkten landeten Amelie Lückener, Fiona Niese-Siemann, Franca Hilgenstock sowie Helena und Isabel Grothues zwar klar hinter der Warendorfer Sportunion, qualifizierten sich aber trotzdem ungefährdet für die Bezirksmeisterschaft. Helena Grothues und Amelie Lückener erreichten mit jeweils 13,4 Punkten die drittbeste Einzelwertung am Schwebebalken.

Als Kreismeisterinnen strahlen (vorne v.l.) Emelie Hepke, Luisa Lückener, (hinten v.l.) Zoe Lien Vu, Josefine Nathschläger und Sina König. Foto: TV Friesen Telgte

Das Highlight aus Telgter Sicht setzten aber einmal mehr die Friesen-Turnerinnen im Wettkampf 2, der für Mädchen der Jahrgänge 2010 und jünger ausgeschrieben war. Emelie Hepke, Zoe Lien Vu, Luisa Lückener, Sina König und Josefine Nathschläger brannten an den vier Wettkampfgeräten ein regelrechtes Feuerwerk an Top-Leistungen ab und wurden mit 229,8 Punkten überlegen Kreismeisterinnen vor dem TV Beckum. Emelie Hepke erzielte mit 57,7 Punkten die Tageshöchstwertung in ihrem Wettkampf und zusätzlich mit 14,3 Punkten die höchste Wertung am Schwebebalken. Weitere Einzelbestleistungen steuerten Josefine Nathschläger am Reck (15,7 Punkte) und Zoe Lien Vu am Boden (15,6 Punkte) bei. Der Kern des Teams gewann zusammen bereits 2020 die bis dato letzten Kreismeisterschaften, die in den Jahren danach coronabedingt nicht ausgetragen wurden. Bemerkenswert: Vier der fünf Telgterinnen hätten sogar noch in einer jüngeren Altersklasse starten dürfen, setzten sich also gegen teilweise deutlich ältere Konkurrentinnen durch.

Der TV Friesen war in diesem Wettkampf auch mit einer zweiten Mannschaft vertreten. Milena Bitzer, Mia Weidemann, Liesbeth Weise, Enya Plaumann, Charlotte Böckmann und Alejandra Friedrich belegten mit 200,8 Punkten den dritten Rang und sind damit bei den Bezirksmeisterschaften ebenfalls startberechtigt.