Friesen lassen zu viele Chancen liegen

Der TV Friesen Telgte hat auch sein zweites Vorbereitungsspiel in diesem Sommer verloren. Beim Bezirksligisten Eintracht Dolberg unterlag das Team von Sebastian Seitz am Samstag mit 22:26. „Vorne haben wir ein paar 100-Prozentige zu viel ausgelassen und in der Deckung haben wir nicht ganz so aggressiv attackiert wie es hätte sein müssen“, bilanzierte der Friesen-Trainer.

„26 Gegentore auswärts sind gar nicht schlecht, aber es hätten noch drei, vier weniger sein können.“ Enttäuscht war Seitz trotzdem nicht. „Alles in allem war es okay. Ich schiebe es mal auf die frühe Spielzeit, dass alle noch nicht richtig wach waren.“ Die Partie begann bereits um 12 Uhr in Dolberg.

Am Wochenende 20./21. August, zwei Wochen vorm Saisonstart in der Münsterlandliga, stählen sich die Friesen in einem zweitägigen Trainingslager in Telgte. Dabei sind am Samstag und Sonntag zwei weitere Testspiele geplant.