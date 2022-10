Frühzeitiger Rückstand und zu wenig Torchancen

Die Fußballer der SG Telgte wussten am Sonntag in Ahlen nicht zu überzeugen. Ein frühzeitiger 0:2-Rückstand und zu wenige Torchancen führten zur Niederlage.

Die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte durchleben derzeit eine eher schwächere Saisonphase. Nach der 1:2 (0:2)-Auswärtsniederlage bei Aufsteiger ASK Ahlen weisen die Emsstädter mit jeweils fünf Siegen und Niederlagen bei einem Unentschieden eine ausgeglichene Bilanz auf.

Frühzeitig gerieten sie am Sonntag mit 0:2 in Rückstand. Erkan Baslarli durfte sich in der 3. und 9. Minute „mit gnädiger Unterstützung“ der Defensivreihe, wie es SG-Coach Frank Plagge ausdrückte, für die Hausherren in die Torschützenliste eintragen. Zudem hielt SG-Schlussmann Kevin Kersten zwischenzeitlich noch einmal prächtig im eins gegen eins – ansonsten hätte es noch schlechter um die Telgter gestanden.

Erst danach fanden die Gäste langsam ins Spiel, zwingende Torchancen blieben allerdings Mangelware. Schüsse aus 17 bis 19 Metern fanden nicht ihr Ziel.

„In der Pause haben wir uns vorgenommen, über mehr Ballbesitz Überzahlspiel zu schaffen“, berichtet Plagge von der Marschroute für die zweite Hälfte. Jo Maffenbeier (50./70.) hatte Einschussmöglichkeiten – allerdings war der Winkel dabei jeweils sehr spitz. Keeper Kersten war auf der anderen Seite zur Stelle und verhinderte einen höheren SG-Rückstand (76.).

Im Gegenzug traf Joao Moreira aus 17 Metern zum 1:2-Anschlusstreffer (77.) ins lange Eck. In der verbleibenden Zeit hätten Kevin Wolf und Arbnor Jashari zum 2:2-Ausgleich treffen können, was jeweils nicht gelang.

„Wir erspielen uns gegenwärtig zu wenig Chancen und jeder hat mit sich selber zu kämpfen“, berichtet Frank Plagge vom derzeit wenig erbaulichen Auftreten der Emsstädter.

SG: Kersten – Ad. Krasniqi (70. Hagedorn), Schwienheer, Hitchcock, Kleinherne – Röös, Moreira, Wolf, Malaj (60. Lubeseder) – Maffenbeier, Jashari. Tore: 1:0 Baslarli (3.), 2:0 Baslarli (9.), 2:1 Moreira (77.).