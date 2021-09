Fünf Kreis-Titel gehen an den TV Friesen Telgte

Fünf Titel: Mit dieser Ausbeute beendeten die Athleten des TV Friesen Telgte die Kreismeisterschaften bei einem Schülersportfest in Havixbeck. Der nächste Termin sind die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften des DTB in Bergisch-Gladbach.

Beim Schülersportfest in Havixbeck, dem ersten größeren nach der langen Corona-Pause, holten sich die Leichtathleten des TV Friesen fünf Kreismeister-Titel. Hannah Knüfer (10 Jahre) und Franziska Pelkmann bei den 14-jährigen Schülerinnen glänzten jeweils mit einem Doppelsieg. Den fünften Titel holte Christian Schwarte bei den elfjährigen Jungen.

Knüfer sorgte in ihrem ersten Wettkampf für Telgte für zwei große Überraschungen. Im Weitsprung holte sie mit 3,75 m den Titel – rund zehn cm vor der Zweiten. Ihre Vereinskollegin Theresa Lenzing erreichte eine Endkampfplatzierung und schließlich Rang sieben. Über 50 m feierte Knüfer in 8,05 Sekunden den zweiten Erfolg. Lenzing wurde Achte.

Bei den zehnjährigen Jungen überzeugten Henri Brune und Paul Lasogga bei ihrem Debüt im Friesen-Trikot. Lasogga schaffte sein bestes Ergebnis als Dritter im Ballwerfen. Brune verpasste als Vierter über 50 m nur knapp das Treppchen.

In überzeugender Manier

Bei den Elfjährigen belegte Christian Schwarte gleich dreimal den zweiten Platz im Ballwurf (37,50 m), Hochsprung (1,24 m) und über 50 m (8,16 Sekunden). Im Weitsprung schaffte er erstmals mehr als vier Meter und holte sich mit 4,06 m den ersehnten Kreis-Titel.

In Vorbereitung auf die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften des Deutschen Turner-Bundes (DTB) nahmen Eva Weßendorff und Franziska Pelkmann am Havixbecker Sportfest teil. Weßendorff, nach einer kleinen Verletzung leicht gehandicapt, holte sich mehrere Platzierungen unter den besten Zehn. Sehr erfolgreich war Pelkmann. Erstmals über die 80 m Hürden gestartet, gewann sie in 13,99 Sekunden die Kreismeisterschaft. Über 100 m bestätigte sie als Dritte in 14,52 Sekunden ihre Zeit vom letzten Wettkampf. Auch im Weitsprung lag sie mit 4,91 m nur wenige Zentimeter unter ihrer Bestleistung. Damit verbuchte sie ihren zweiten Titel, und das in überzeugender Manier. Mit jedem ihrer sechs Sprünge hätte Pelkmann den Wettkampf gewonnen.

„Die Leistungen in Havixbeck waren ausgezeichnet“, lobte Friesen-Abteilungsleiter Ludger Dahlmann-Plagge. Am 18. September ist der Verein mit drei Aktiven bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Bergisch-Gladbach vertreten.