Fünf Spiele in 15 Tagen – SG Telgte vor zwei Englischen Wochen

Die SG Telgte steht vor zwei Englischen Wochen mit fünf Spielen innerhalb von 15 Tagen. Am kommenden Sonntag (20. März, 15 Uhr) erwartet der Bezirksligist SuS Cappel. Am 24. März (Donnerstag, 19 Uhr) reist die Truppe von Trainer Frank Busch nach Werl zur Nachholpartie beim SC Sönnern.

Dann geht’s am 27. März (Sonntag, 15 Uhr) zum VfL Wolbeck, ehe vier Tage später das nächste Nachbarschaftsduell auf dem Plan steht. Am 31. März (Donnerstag, 19 Uhr) holen die Telgter das Topspiel gegen den TuS Freckenhorst nach, ehe am 3. April (Sonntag, 15 Uhr) RW Westönnen ins Takko-Stadion kommt.

Die SG scheint gerüstet für dieses Programm. Der Tabellendritte hat alle drei Meisterschaftspartien nach der Winterpause gewonnen. Fraglich bleibt, ob angesichts der vielen coronabedingten Spielausfälle alle Matches stattfinden.