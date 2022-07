Sophia Kleinherne: „Ich warte auf meine Chance“

Am Freitagabend (8. Juli) bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen ihr Auftaktmatch bei der EM 2022 in England gegen Dänemark. Mit dabei die in Telgte aufgewachsene Sophia Kleinherne. Die 22-Jährige äußert sich im WN-Interview zu ihren Erwartungen an die Titelkämpfe.

16 A-Länderspiele hat Sophia Kleinherne bislang bestritten. Am Freitag (21 Uhr) beginnt für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft die Europameisterschaft 2022 in London mit einem Gruppenspiel gegen Dänemark.

In zwei Trainingslagern in Herzogenaurach hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen auf die Europameisterschaft 2022 in England vorbereitet. Immer mit dabei die in Telgte aufgewachsene Sophia Kleinherne, die nach Stationen bei der SG, dem BSV Ostbevern und FSV Gütersloh inzwischen für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielt.