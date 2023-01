Ganz junger SG-Gegner mit einem Veteran

Die personelle Situation für Trainer Marc Schwanemeier ist günstig. Vor dem ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr am Samstag um 19.30 Uhr in Wolbeck gegen BBA Hagen II haben sich alle Teammitglieder der SG Telgte-Wolbeck spielfähig gemeldet. Der Gegner stellt ein sehr junges Aufgebot.

Seit Anfang des Jahres befinden sich die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck wieder im Training. „Seit dieser Woche sind wir komplett“, berichtet Übungsleiter Marc Schwanemeier. Und das gilt voraussichtlich auch für das Heimspiel am Samstag um 19.30 Uhr in Wolbeck gegen den Tabellenzehnten BBA Hagen II. Rafael Sierra ist in die zweite Mannschaft der Baskets gerückt, David Blömer zurück nach Heidelberg gezogen – alle anderen Akteure sollten da sein.

„Hagen hat ein ganz junges Team mit vielen Nachwuchsspielern, die teilweise auch in der U 19-Bundesliga spielen. Sie sind talentiert, aber absolut unerfahren und werden von einem Veteran geführt“, so Schwanemeier weiter. „Das ist ein Amerikaner, der jahrelang auch in der ersten Mannschaft gespielt hat.“ Jetzt sei er der Teamleader beim Aufsteiger in die 2. Regionalliga. Der Neuling bringt es bislang auf drei Siege aus zehn Begegnungen und geht als Außenseiter ins samstägliche Duell.