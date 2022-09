Gastgeber RV Gustav Rau Westbevern knapp am Sieg vorbei

Mit dem überraschenden Sieg der Equipe des RV Oelde endete die dritte Etappe des 42. Volksbank-Springpokals beim Mariä-Geburts-Markt-Turnier des RV Gustav Rau Westbevern in Telgte. Mit diesem Ergebnis wurde die Zwischenwertung bei der Serie für Vereinsmannschaften aus dem Kreis Warendorf ordentlich durcheinandergewirbelt. Das Finale, das beim Turnier des RV Vornholz vom 1. bis zum 3. Oktober ausgetragen wird, wird jetzt noch spannender.

Zehn Teams am Start

Zehn Teams waren am Sonntag im Pappelwald angetreten. Der Kampf um den Sieg verlief äußerst knapp. In der aus vier Reitern bestehenden Equipe bildet das schlechteste Einzelergebnis jeweils das Streichresultat. Mit dem Idealergebnis von null Strafpunkten in der Gesamtzeit von 213,62 Sekunden sicherten sich Andrea Frische mit Casmillo, Anke Lütkemöller mit Uncle Sam, Martin Schultenkemper mit Valentina und Linda Tigges mit Cortina den Sieg. Denkbar knapp kam die Mannschaft des RV Gustav Rau mit ebenfalls null Strafpunkten in 214,88 Sekunden auf Platz zwei. Für den Gastgeber starteten Simone Baune mit Cavani, Linn Zepke mit Carlo, Finja Bliesemann mit Crunchy Brown und Sabine Schulze Beckendorf mit Montina.

RV Albersloh auf Platz drei

Dritter wurde das Team des RV Albersloh mit einem Strafpunkt in 215,62 Sekunden, das durch das Ausscheiden von Anna Schulze Zuralst gehandicapt war. Der RV Ostbevern landete auf dem vierten Rang.

Die Einzelwertung des Springens ging an Markus Scharmann (Vornholz) mit Chocomel, der in 60,64 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt zeigte. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Mika Fallenberg (PSV Wessenhorst) mit Cristano (0/60,74) und Lotta Scharffetter (RV Warendorf) mit Fusion Energy (0/66,58).

RV Ostbevern in guter Position

So ist der Zwischenstand vor dem Finale Anfang Oktober beim RV Vornholz: 1. RV Ennigerloh-Neubeckum (76 Punkte), 2. RV Ostbevern (74), 3. RV Albersloh (68), 4. RV Oelde (66), 5. RV Gustav Rau Westbevern (62), 6. RV Warendorf (60), 7. RV Rinkerode (54), 8. RV Vornholz (46), 9. PSG Alt-Ahlen/RV Enniger-Vorhelm (38), 10. PSV Wessenhorst (32), 11. RV Lippborg-Unterberg (16). Damit haben etliche Mannschaften noch die Chance auf den Gesamtsieg der renommierten Serie. In der Einzelwertung führt weiterhin Markus Bremer (RV Ennigerloh-Neubeckum) mit 12 Minuspunkten vor Martin Schultenkemper (RV Oelde) mit 14 Minuspunkten. Platz drei hält nach drei Etappen Tina Schlienkamp (RV Albersloh) mit 17 Punkten.