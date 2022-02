Geballte Offensivpower – SG Telgte-Wolbeck beim TVO Biggesee

Auf die Telgte-Wolbeck Baskets wartet zum Rückrundenstart geballte Offensivpower. Keiner in der Liga erzielt so viele Körbe wie der TVO Biggesee.

999 Körbe hat der TVO Biggesee in der Hinrunde erzielt. Das sind knapp 91 pro Spiel. Zum Vergleich: Die Telgte-Wolbeck Baskets kommen in der 2. Regionalliga auf 753, also im Schnitt auf gut 68. Zuletzt gewann Biggesee mit 115:105 – ohne Verlängerung wohlgemerkt. „Wenn der Gegner ordentlich punktet, machen die einfach ein paar Punkte mehr“, sagt Marc Schwanemeier.

Der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets steht vor der undankbaren Aufgabe, seine Mannschaft zum Rückrundenstart auf das Duell in Olpe (Samstag, 16.30 Uhr) einzustellen. In der Hinrunde verlor die Spielgemeinschaft mit 76:90.

„Die Mannschaft wird angeführt von einem Amerikaner und einem Syrer. Und es gibt einige ältere Spieler, die von außen gefährlich sind“, sagt Schwanemeier. „Einfach wird das nicht, aber wir wollen das Spiel möglichst lange offen halten. Wir haben keinen Druck.“ Den hat eher Biggesee als Tabellendritter mit zwei Punkten Rückstand auf das Führungsduo.

Telgte-Wolbeck muss studienbedingt auf Sören Krapp verzichten. Für Lukas Buckermann käme ein Einsatz wohl noch zu früh.