Gegen starke Konkurrenz in Bezirksliga behauptet

Die Konkurrenz sei ungewöhnlich stark in der Bezirksliga gewesen, sagt Daniel Pieck. Dennoch durfte die SG Ahlen/Westbevern/Sendenhorst den Aufstieg in die Landesliga feiern – und ist sich sicher, nicht zur Fahrstuhl-Mannschaft zu werden.

Ein Spieltag steht in der Badminton-Bezirksliga noch aus, aber schon jetzt sind die Würfel gefallen. „Die Saison ist noch nicht fertig, aber an unserem Aufstieg führt kein Weg mehr vorbei“, berichtet Daniel Pieck mit einem schmunzelnden Unterton in der Stimme. Der 33-Jährige und Anna-Lena Boller (26) sind die beiden Emser Anteile an der ersten Mannschaft der Spielgemeinschaft Ahlen/Westbevern/Sendenhorst, die zukünftig in der Landesliga um Meisterschaftspunkte spielen wird.