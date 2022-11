Gegner der SG Telgte-Wolbeck schwächelt ein wenig

In den zurückliegenden Jahren gehörte der BC Soest regelmäßig zu den Titelanwärtern in der 2. Regionalliga. In dieser Saison hat es bislang jedoch noch nicht richtig fluppen wollen. Zwei Siege und schon drei Niederlagen stehen derzeit zu Buche. „Sie haben viel Verletzungspech gehabt und am vergangenen Wochenende hat die halbe Mannschaft gefehlt“, versucht Marc Schwanemeier, die aktuellen Probleme des nächsten Spielpartners einzuordnen. „Ich gehe aber davon aus, dass sie gegen uns besser aufgestellt sind. Und sie wollen auch noch einen Spieler nachverpflichten“, so der Coach. Am Samstag um 19 Uhr stellen sich seine Baskets aus Telgte und Wolbeck beim Liga-Sechsten vor. „Soest ist immer ein unangenehmer Gegner.“ Ob Robert Burrichter (Schlag auf den Rücken) dabei sein kann, ist offen. Immerhin kehren Florian Sieg und David Blömer in den Spieltagskader zurück.