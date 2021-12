Gegner mit sieben Pro-B-Spielern für SG Telgte-Wolbeck zu stark

Erneut ein Auswärtsmatch ohne zählbaren Erfolg: Für die Korbjäger der SG Telgte-Wolbeck war in Iserlohn nichts zu holen. Der Grund für die Niederlage ist personeller Natur.

Auswärts ist bislang für die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck in der 2. Regionalliga nichts zu holen gewesen. Auch die weite Anreise nach Iserlohn erwies sich für die Mannen um Coach Marc Schwanemeier als nicht punkteträchtig. Sie unterlagen im Sauerland mit 63:82 (32:45).

„Iserlohn hat mit sieben Pro-B-Spielern gespielt, bislang waren es immer fünf“, macht der SG-Übungsleiter auf ein nicht unbeträchtliches Erschwernis aufmerksam. „Sie müssen zu Hause ihre Punkte holen.“ Also brachten die Hausherren alles aufs Feld, was qualitativ gut und verfügbar war. Lediglich zwei gegnerische Akteure waren noch nicht höherklassig aktiv geworden.

Die Baskets mussten nicht nur auf den erkrankten Leon Schmidt verzichten, sondern auch auf Mardin Ahmedin, der sich im Training den Mittelfinger gebrochen hat. Auch die Kapsel war dabei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Zunächst hatten die Gäste die Nase vorn und führten mit 10:5 (3.). Als die Iserlohner besser ins Spiel kamen, zogen sie auf 30:20 (12.) vorbei. Zwar verkürzte die SG noch einmal auf 28:30 (15.), aber in der Folge gaben vermehrt die Gastgeber den Ton an. Über 49:38 (23.), 60:49 (29.) und 71:58 (34.) fuhren sie sicher den Heimsieg ein.

„Wir haben im vierten Viertel alles oder nichts gespielt, waren in der Endphase aber zu hektisch“, so Schwanemeier, der seinen Schützlingen jetzt zwei Wochen frei gegeben hat – zum Abschalten und Auskurieren der Verletzungen. Anfang Januar geht‘s dann weiter. In der Tabelle ist die SG mit zwei Siegen aus sieben Begegnungen Neunter.

SG: Patte (14), F. Blome (13), Krapp (13), D. Blome (6), Anssari (5), König (5), Burrichter (4), Diaby Touré (2), A. Krone (1), C. Krone.