Gelungener Abschluss bei der SG Grün-Weiß Telgte

Am Finaltag der Clubmeisterschaften der SG GW Telgte sahen die Zuschauer einige spannende Matches. In zehn Klassen wurden die Titelträger ermittelt. Nebenbei fiel noch eine stattliche Summe für einen guten Zweck ab.

Bei strahlendem Sonnenschein kürte der Tennisclub SG Grün-Weiß Telgte am Samstag seine Clubmeister. Zahlreiche Zuschauer verfolgten – unter Einhaltung der 3G-Regel – die spannenden Endspiele, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Für die Anschaffung eines Defibrillators auf der Anlage wurde ein Betrag von über 200 Euro in einem Sparschwein gesammelt. „Zusätzlich haben zwei Clubmitglieder ganz spontan eine Spende von jeweils 600 Euro für dieses Projekt angekündigt“, freute sich der Clubvorsitzende Olaf Hartmann.

Zum Sportlichen: In insgesamt zehn Disziplinen wurden die Clubmeister ermittelt – im Einzel und Doppel der Damen und Herren, im Mixed in jeweils unterschiedlichen Spielklassen (gestaffelt nach Spielstärken) sowie in der Kategorie Eltern-Kind.

Spannend und vor allem fair

„Wir konnten hochklassige, spannende, aber vor allem faire Spiele verfolgen“, resümierten die Turnierleiter Frank Samel und Andre Koch. Ihr Fazit lautete: „Ein rundum gelungener Turnierabschluss.“ Die Clubmeister im Überblick:

Mixed B: Sigrid Peglau/Michael Bents gewinnen im Endspiel gegen Martha Holtmann/Reinhold Podeswa 6:1, 6:2. Mixed A: Melanie Westhues/Sascha Bartz (nur Gruppenspiele, ohne Endspiel). Damen Doppel B: Tina Hotte/Jutta Podeswa gegen Petra Hasken/Martha Holtmann 4:6, 6:2, 10:5. Herren Doppel B: Patrick Mentel/André Gausmann gegen Jürgen Sommer/Heiko Kutscher 6:3, 6:0. Herren Doppel A: Hanno Hartmann/Nils Müller gegen Nils Kutscher/Martin Pöpping 3:6, 7:5, 13:11. Eltern-Kind: Niclas Samel/Frank Samel gegen Nils Kutscher/Heiko Kutscher 6:1, 6:2. Damen Einzel A: Franziska Schütze gegen Franziska Krimpmann 6:2, 6:1. Herren Einzel B: Steffen Achtelik gegen Luca Samel 6:3, 0:6, 6:2. Herren Einzel A: Hans-Georg Hollenhorst gegen Matthias Strotmann 6:2, 7:5. Herren Einzel A+: Rüdiger Kexel gegen Hanno Hartmann 4:6, 6:1, 10:8.