Generalprobe ist für die SG Telgte misslungen

Telgte

Wenn auf eine missglückte Generalprobe eine gelungene Premiere folgt, dürfen sich die Fußballerinnen der SG Telgte auf ein angenehmes Kreispokal-Finale am 25. Mai gegen Wacker Mecklenbeck freuen. In Amelsbüren jedenfalls mussten sie spät in eine Niederlage einwilligen.

-khk-