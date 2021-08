Gleich ein Härtetest für Ems Westbevern in Warendorf

Daran lassen Trainer Andrea Balderi und der Sportliche Leiter Daniel Schlunz keinen Zweifel: Alle Beteiligten bei Ems Westbevern freuen sich auf den Saisonstart. Endlich, so die Gefühlslage in Vadrup, ist die Vorbereitungszeit vorbei.

Der A-Kreisligist möchte zum Auftakt am Sonntag (13 Uhr) bei der zweiten Mannschaft der Warendorfer SU direkt punkten. „Es ist bei nur 22 Spielen in dieser Saison wichtig, erfolgreich zu starten“, sagt Balderi. „Die Vorbereitung war gut, die Ergebnisse in den Testspielen waren okay. Jetzt hoffen wir, dass sich die intensive Trainingsarbeit gelohnt hat und wir einiges davon in Warendorf umsetzen können.“ Die Partie sei gleich ein Härtetest und werde zeigen, wo das Team steht.

Jan Nosthoff, Hendrik Schlunz, Daniel Stegemann und Malte Wendeler stehen dem SV Ems aufgrund von Verletzungen und aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Weil Christian Budde urlaubsbedingt fehlt, rückt Ralf Bergmann ins Westbeverner Tor.