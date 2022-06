Golfen für den Telgter Teiler

Der gute Zweck hatte sie zusammengeführt. 54 Golfer und Golferinnen trafen sich beim Gut Hahues, um am alle zwei Jahre stattfindenden Benefizturnier teilzunehmen. Der Reinerlös ging an den Telgter Teiler.

Auch in diesem Jahr fand das Benefizturnier zu Gunsten des Telgter Teilers auf der Anlage des Golfclub Gut Hahues zu Telgte statt. Im zweijährigen Rhythmus wird der als Chapman-Vierer gespielte Wettbewerb von Turnierleiter Hans Gerling ausgerichtet.

Dabei kommt der Reinerlös und die Spenden zu 100 Prozent dem Telgter Teiler zugute, der die Lebensmittelausgabe an bedürftige Menschen in Telgte ehrenamtlich organisiert.

54 Golferinnen und Golfer begaben sich in Paaren spielend auf die 18-Loch-Runde. Spannend ging es an der Spitze zu. Die sportliche Seite des Turniers vermochten Silke und Heinrich Frielinghaus vor den punktgleichen Paar Angelika Niehaus und Georg Wojtusch in der Nettowertung für sich zu entscheiden. Genauso eng ging es in der Bruttowertung zu, wo sich letztlich Sandra und Franz Birkenfeld gegenüber den ebenfalls punktgleichen Liane und Johannes Behnisch durchsetzten.

In diesem Fall stand das Sportliche jedoch im Schatten des guten Zwecks. Hans Gerling freute sich, am Ende des Tages 1750 Euro an Dieter Gottschalk vom Telgter Teiler übergeben zu können.