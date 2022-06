Grün-weiße Teams aus Telgte klar in der Favoritenrolle

Die Herren 40 der SG GW Telgte gehen am Sonntag um 10 Uhr als verlustpunktfreier Tabellenführer ihrer Münsterlandliga ins Heimduell mit dem TC GW Neuenkirchen, der im Mittelfeld platziert ist. „Hinter ein, zwei Spielern stehen noch Fragezeichen, ob sie dabei sein können“, sagt Mannschaftsführer Niko Thieme. „Neuenkirchen ist für uns ein völlig unbekannter Gegner. Nach den Einzelpositionen sind wir klarer Favorit.“

Ähnlich stellt sich die Lage für die Damen 40 aus der Emsstadt dar. Sie treffen am Samstag um 11 Uhr als Tabellenvierter auf Schlusslicht TV Eichen. Die Gäste aus der Nähe von Siegen haben bislang alle drei Partien verloren. „Das könnte machbar sein“, ist Mannschaftssprecherin Ingeborg Vornhusen optimistisch. „Allerdings kennen wir sie überhaupt nicht.“ Am Donnerstag steht für die Damen 40 dann noch das Nachholspiel in Lüdinghausen an.