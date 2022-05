Gute Ausgangslage für die Kürturnerinnen des TV Friesen Telgte

In der Hinrunde der Bezirksliga belegten die Mädchen des TV Friesen Telgte in der Wettkampfklasse 3 den fünften Platz. Eine gute Ausgangslage für die Rückrunde im September erarbeitete sich die Telgter Kürmannschaft im Wettkampf 5. Überraschend schaffte das Team den Sprung aufs Treppchen.

In Ladbergen wurde am Wochenende die Hinrunde der Bezirksliga im Gerätturnen ausgetragen. In der Wettkampfklasse 3 turnten zunächst die Mädchen der Jahrgänge 2009 und jünger (Pflichtübungen vier bis acht). Für den TV Friesen starteten Ida Düppers, Amelie Lückener, Helena Grothues, Franca Hilgenstock, Franziska Möllers und Marie Möllers.

Mit überzeugenden Leistungen am Sprung und Boden belegte die Mannschaft mit 168,20 Punkten den fünften Platz. Beste Einzelturnerin der Telgterinnen war Franziska Möllers (55,95). Sie überzeugte besonders am Balken mit einer 14-Punkte-Wertung. Grothues sicherte sich am Boden sogar eine Wertung über 15 Punkte (15,20). Auch Düppers, Lückener, Hilgenstock und Marie Möllers zeigten gute Leistungen und trugen zum tollen Mannschaftsergebnis bei, teilt der TV Friesen mit. Im Rückrundenwettkampf in Beckum (24. September) wollen die Mädchen weiter nach vorne kommen.

Hohes Niveau

Dann startete die Telgter Kürmannschaft im Wettkampf 5. In dieser Klasse wird am Boden, Balken, Barren und Sprung eine individuelle Kür geturnt. Der TV Friesen wurde durch ein Team mit Priska Zülsdorf, Amelia Sokol, Maya Snell, Insa John, Paula Heske und Katrin Bücker vertreten. Bereits beim Aufwärmen zeichnete sich ab, dass trotz der langen coronabedingten Pause ein hohes Leistungsniveau bei den insgesamt acht Mannschaften aus dem Münsterland vorherrschte.

Am ersten Gerät, dem Boden, erzielte Heske mit 12,70 Punkten die beste Wertung des Friesen-Teams. Snell (11,80) und Zülsdorf (11,70) überzeugten kurz darauf mit ihren sauberen Überschlägen am Sprung. Am Barren erreichte Zülsdorf mit 12,60 Punkten die zweitbeste Wertung des gesamten Wettkampfs. Am letzten Gerät, dem Balken, zeigten sich die Telgterinnen nervenstark und wurden mit insgesamt 32,30 Punkten belohnt. Mit 141,85 Punkten im Gesamtergebnis landeten die Kürturnerinnen mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 0,2 Punkten vor dem TV Beckum „auf einem hervorragenden dritten Platz“, wie es beim TV Friesen heißt.

Mit diesem Erfolg hatten die Turnerinnen und Trainer Marcel Lange nicht gerechnet. Umso mehr freuten sie sich über den Podiumsplatz. Vorne liegen der SC DJK Nienberge (149,10) und die KTS Mettingen (145,95). Für die Rückrunde in Beckum hoffen die Friesinnen, ihre Übungen an den Geräten ausbauen zu können, um Platz drei zu verteidigen.