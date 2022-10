Gute Leistung gegen Oberliga-Topteam

„Das war ein körperlich intensives und spannendes Spiel. Wir haben leidenschaftlich verteidigt“, schaut Coach Mardin Ahmedin noch einmal zurück auf das Oberliga-Match der SG Telgte-Wolbeck II gegen den BC Leopoldshöhe. Zu den ersten Punktgewinnen in neuer Umgebung reichte es für die heimischen Korbjäger dennoch nicht. Sie unterlagen dem Titelaspiranten mit 71:79 (32:41).

Zwischenzeitlich gerieten die Hausherren mit 21:35 ins Hintertreffen. Aber sie erholten sich wieder, gewannen das dritte Viertel, wobei Lukas Buckermann starke 13 Punkte erzielte, und gingen im letzten Abschnitt nach zwei Dreiern sogar mit 63:60 in Führung. Einfache Fehler erlaubten den Gästen in der Crunch Time drei Korbleger und die erneute Wende. „Danach hat man die Erfahrung von Leopoldshöhe gemerkt, das in die Regionalliga aufsteigen will. Sie haben das dann sicher nach Hause gebracht“, so Ahmedin weiter.

Das nächste Match steht erst in drei Wochen an. Am 22. Oktober (Samstag) gastiert Ibbenbüren bei der SG.

SG-Punkte: Buckermann (20), A. Krone (12), Menke (11), Peters (8), Adel (5), Chr. Krone (5), Dohmen (4), Austrup (4) und Diaby (2).