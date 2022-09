Gute Zeugnisse für die vier Neuen der SG Telgte-Wolbeck

Simon König (am Ball) fehlt den Telgte-Wolbeck Baskets im ersten Heimspiel der Saison am heutigen Freitag gegen Werne. Aus einem schönen Grund: Er heiratet am Samstag.

Die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck haben an diesem Wochenende zwei gemeinsame Termine. Zwei sehr wichtige und zwei sehr schöne. Bleibt die Frage, was anstrengender wird: das erste Heimspiel am heutigen Freitag (20 Uhr) in der Telgter Zweifachhalle oder die Hochzeit von Mitspieler Simon König am Samstag? Das lässt sich erst am Sonntag beantworten.

Zunächst geht’s gegen die LippeBaskets Werne. Die haben ihr erstes Saisonspiel in der 2. Regionalliga mit 84:74 gegen Paderborn II gewonnen. „Das waren immer heiße Spiele gegen Werne. In der letzten Saison war es sehr eng“, sagt Marc Schwanemeier – und der Coach der Spielgemeinschaft aus Telgte und Wolbeck geht davon aus, dass das jetzt nicht anders sein wird. „Werne hat einen ähnlichen Spielstil wie wir: keine überragenden Einzelspieler, aber einen sehr ausgeglichenen Kader.“

Nicht heiß laufen lassen

Sein Team müsse auf der Hut sein, jeder Gästespieler können mal heiß laufen. „Das müssen wir verhindern. Und vorne wollen wir besser in den Rhythmus kommen als im ersten Spiel“, sagt Schwanemeier nach der 59:65-Auftaktniederlage in Dortmund. So soll es klappen mit dem ersten Sieg.

Simon König ist am Abend vor seinem großen Tag verständlicherweise nicht dabei. Auch Rafael Sierra, gerade erst wieder im Aufbautraining, setzt noch aus. Zwei Männer waren in dieser Woche krank. Hinter Shayan Anssari steht für das Werne-Match noch ein kleines und hinter Daniel Woltering ein großes Fragezeichen.

„ »Der eine oder andere muss nur noch etwas geduldiger sein.« “ Marc Schwanemeier

Die vier Neuzugänge waren in Dortmund dabei und geben auch am Freitag ihr Heim-Debüt. „Sie haben sich sehr gut in die Mannschaft eingelebt und ich glaube, dass sie sich bei uns auch wohlfühlen“, zieht Schwanemeier eine vorläufige Bilanz. Bei allen Vieren hebt er den Daumen hoch. „Der eine oder andere muss nur noch etwas geduldiger sein und sein eigenes Spiel in unserer Mannschaft finden.“

Das gilt vor allem für Florian Sieg. „Er holt aber schon die wichtigen Rebounds, er ist ein sehr athletischer Spieler“, so der Trainer über den Center. Aufbau Hristo Petrov glänzte bislang vor allem in der Verteidigung. „Da ist er sehr stark.“ Das gilt auch für Routinier Patrick Oguama. „Er bringt sehr viel Energie rein“, lobt Schwanemeier den Mann auf der Flügel-/Center-Position.

Als letzten Neuzugang hatten die Telgte-Wolbeck Baskets David Blömer geholt. „Ein sehr variabler Spieler“, freut sich Schwanemeier. „Zuletzt hat er auf den größeren Positionen gespielt, er kann aber auch auf anderen eingesetzt werden.“ Die Zuschauer können sich am heutigen Freitag gegen Werne von dem neuen Quartett erstmals selbst ein Bild machen.