Herren 40 chancenlos in Paderborn

In Paderborn war nichts zu holen für die Herren 40 der SG Grün-Weiß Telgte. Die Hoffnung liegt nun auf drei Heimspielen in der Hallenrunde.

Die Herren 40 der SG Grün-Weiß Telgte unterlagen im Verbandsliga-Spiel beim TC GW Paderborn klar mit 0:6. „Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Der Gegner war mindestens eine Klasse besser, die gehören in die Westfalenliga“, resümierte Rüdiger Kexel, der sein Einzel mit 2:6 und 0:6 verlor. Ähnlich erging es auch seinen Teamkollegen Niko Thieme, Miguel Lück und Sebastian Dräger, die ebenfalls chancenlos blieben. Lediglich das Doppel Kexel/Dräger war beim 3.6, 7:6 und 4:10 halbwegs nahe dran an einem Erfolg. „Jetzt geben wir alles in den drei Heimspielen und dann wird gerechnet“, so der Teamsprecher.