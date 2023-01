Herren 40 der SG GW Telgte blasen gegen Werne zur Aufholjagd

In der zweiten Saisonhälfte wollen die Herren 40 der SG GW Telgte den Abstieg aus der Verbandsliga noch verhindern. Zur Halbzeit der Hallenrunde sieht es nicht so gut aus für die Grün-Weißen. Sie haben die ersten drei Spiele verloren, dabei nur eins von 18 Matches gewonnen. Sie mussten aber auch gegen die aktuelle Nummer eins, zwei und drei der Tabelle antreten, und dann auch noch auswärts. Drei der sieben Teams steigen ab.

Jetzt folgen noch die drei Duelle mit den direkten Konkurrenten, alle drei in der Heimspielhalle in Ostbevern. „Wir brauchen drei Heimsiege und wir sind fest entschlossen. Die Mission Klassenerhalt wird jetzt offiziell eingeläutet“, sagt Mannschaftsführer Rüdiger Kexel vor der Partie am Sonntag (12 Uhr) gegen Schlusslicht Werner TC. Die Gäste sind mit 0:8 Punkten schon weg vom Fenster. „Wir dürfen uns nicht zu sicher sein, auch wenn Werne wohl nicht mit seiner besten Truppe aufläuft“, warnt Kexel. Die Telgter spielen in Bestbesetzung.

Die Damen 40 der SG Grün-Weiß Telgte bestreiten am Samstagmittag in Dortmund beim ATV Dorstfeld ihr zweites Spiel der Winterrunde. Gefühlt ist es ein Neustart, weil das erste Match fast zwei Monate zurückliegt. Zum Verbandsliga-Auftakt hatten die Telgterinnen 3:3 beim TC Buer gespielt, während Dorstfeld schon zweimal angetreten ist und 2:2 Punkte auf dem Konto hat. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal gegen dieses Team gespielt haben. Deshalb kann ich unsere Chancen schlecht einschätzen“, sagt Mannschaftsführerin Karin Meier. Die Gäste spielen mit Ingeborg Vornhusen, Franziska Schütze, Conny Meyer, Melanie Westhues sowie im Doppel mit Hermine Wientke und Franziska Krimpmann.