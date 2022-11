Herren 40 der SG GW Telgte müssen ausgeschlafen sein

Drei Mannschaften hat die SG Grün-Weiß Telgte (neben drei Jugendteams) zur Tennis-Wintersaison gemeldet. Alle drei starten an diesem Wochenende, alle spielen zum Auftakt auswärts.

Die Damen 40 fahren am Samstag nach Gelsenkirchen. Ab 15 Uhr spielen sie beim TC Buer – bei einem guten Bekannten. Die Ergebnisse in den vergangenen Duellen waren wechselhaft. Bis Ende Februar geht es in der Verbandsliga noch gegen den Hagener TC (Absteiger aus der Westfalenliga), TuS Ende sowie gegen die Aufsteiger ATV Dorstfeld und TC 22 Rheine. Die Telgterinnen peilen den Klassenerhalt an. „Es ist in dieser Gruppe fast alles möglich, nur sicherlich kein Aufstieg“, sagt Mannschaftsführerin Karin Meier. Franziska Schütze darf nun auch bei den Damen 40 spielen, ansonsten hat sich das Team nicht verändert.

„ »Die haben einen Riesen-Pool an Spielern mit sehr guter LK.« “ Rüdiger Kexel

Die Herren 40 der SG Grün-Weiß müssen am Sonntag früh aufstehen. Sie fahren rund 170 Kilometer, pro Weg, für das erste Match um 10 Uhr beim TC RW Bad Laasphe II. Das liegt im Südosten von NRW. Sie sollten dann ausgeschlafen sein. Denn: „Die erste Mannschaft spielt eine Liga höher. Die haben einen Riesen-Pool an Spielern mit sehr guter LK“, sagt GW-Mannschaftsführer Rüdiger Kexel.

Ohne Cristian Rotter

Ohnehin sei die Verbandsliga-Gruppe „bärenstark“. Kexel weiß: „Das werden harte Spiele. Wir sollten möglichst immer alle Leute dabei haben, um den Klassenerhalt zu schaffen.“ Drei der sieben Teams steigen ab.

Die Telgter müssen gegenüber der Sommersaison auf Cristian Rotter verzichten, der in der Halle für Union Münster aufschlägt.

Die Herren starten am Sonntag (10 Uhr) bei GW Albersloh. Die weiteren Gegner in der Kreisliga sind SC Hoetmar, TC Havixbeck, BW Werne und Werner TC.