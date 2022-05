Höherklassige Telgter Teams feiern schöne Erfolge

Drei höherklassige Tennisteams der SG GW Telgte feierten am Wochenende schöne Erfolge. Die Damen 40 und die Herren machten es bei ihren 5:4-Triumphen besonders spannend.

Die Damen 40 der SG GW Telgte feierten am Wochenende in der Verbandsliga einen unerwarteten 5:4-Erfolg gegen den TTC Gütersloh. „Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können“, bilanzierte Ingeborg Vornhusen. „Mein Einzel an Position zwei war schwierig zu spielen, da die Gegnerin mit sehr hohen Bällen immer wieder den Rhythmus unterbrochen hat.“ Gleichwohl behielt sie mit 6:4, 6:4 die Oberhand. Ihr gleich taten es Spitzenspielerin Susanne Borkmann beim 6:1, 6:1 und Jutta Podeswa, die beim Stand von 1:2 im ersten Satz von einer Wadenzerrung ihrer Gegnerin profitierte. Anja Schlenker (1:6, 0:6), Britta Schönhofen (4:6, 6:7) und Conny Grothaus (4:6, 1:6) mussten jeweils den Ostwestfälinnen gratulieren.

In den anschließenden Doppeln dominierten Borkmann/Schlenker beim 6:3 und 6:2 deutlich. Grothaus/Podeswa waren beim 6:4, 3:6 und 12:14 ganz dicht dran an einem Erfolg, aber erst Vornhusen/Schönhofen machten als Zünglein an der Waage den 5:4-Triumph durch einen 6:3, 2:6 und 10:8-Sieg (nach 3:6-Rückstand) perfekt. „Nervenstark, Kräfte gebündelt und die Gegnerinnen geschickt ausgespielt“, frohlockte Vornhusen nach dem Matchball.

Die Herren 40 aus der Emsstadt freuten sich derweil über einen 7:2-Auswärtserfolg beim SC Hörstel. Nach den Einzeln führten sie durch Erfolge von Sascha Bartz (6:2, 6:3), Niko Thieme (6:0, 6:1), Cristian Rotter (6:0, 6:3) und Sebastian Dräger (6:2, 3:6 und 10:8) mit 4:2. Rüdiger Kexel (4:6, 6:0 und 6:10) sowie Frank Samel (6:7, 5:7) unterlagen hingegen.

In den Doppelduellen machten dann Kexel/Thieme beim 6:2, 6:2 sowie Bartz/Rotter (6:2, 6:2) und Samel/Dräger (6:0, 6:2) alles klar.

Die GW-Herren kamen in der Bezirksklasse zu einem umkämpften 5:4-Erfolg gegen BW Beelen. Hanno Hartmann (6:7, 7:6, 10:4), Niclas Samel (6:0, 6:2), Nils Kutscher (7:5, 6:1) und Martin Pöpping (6:1, 6:2) legten in den Einzeln gut vor. Aber erst das 6:0 und 6:4 von Samel/Pöpping im Doppel sicherte den Gesamtsieg. Miguel Lück (4:6, 1:6), Luca Samel (4:6, 3:6) sowie Lück/Hartmann und Nils Müller/Luca Samel unterlagen.