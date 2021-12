Iserlohn Kangaroos sind schwer auszurechnen für die SG Telgte-Wolbeck

Leon Schmidt (r.) konnte in dieser Woche nicht trainieren. Sein Einsatz in Iserlohn ist fraglich.

Schon wieder läuten die Telgte-Wolbeck Baskets das Wochenende mit einer kleinen Reise durch NRW ein. Vor Kurzem in einem Abendspiel in Paderborn, geht es für den Zweitregionalligisten am heutigen Freitag ins Sauerland. Ganz so lange fahren wie nach Ostwestfalen müssen die Korbjäger der Spielgemeinschaft diesmal aber nicht. Gastgeber ist der TuS Iserlohn Kangaroos.

SG-Coach Marc Schwanemeier kann sich im Vorfeld die exakte Route für die Tour berechnen lassen, den Gegner dagegen kann er kaum einschätzen. Als Farmteam des Zweitligisten greifen die Iserlohner in ihren Heimspielen auf Talente aus dem Kader der ersten Mannschaft zurück. „Theoretisch könnten acht Leute aus der Ersten spielen, so viele sind unter 22. Ich gehe davon aus, dass gegen uns fünf oder sechs dabei sein werden“, sagt Schwanemeier.

In jedem Fall sind die Sauerländer heimstark und sehr treffsicher in eigener Halle. „Sie machen zu Hause im Schnitt mehr als 80 Punkte pro Spiel“, sagt der Trainer der Baskets. „Da ist unsere Defense gefragt. Und wir müssen auch vorne sehr konzentriert spielen.“ Iserlohn und Telgte-Wolbeck sind mit jeweils zwei Siegen Tabellennachbarn.

Gegenüber dem Heimerfolg zuletzt gegen Salzkotten kehrt bei den Baskets Kai Patte ins Team zurück. Weiterhin fehlen Lukas Buckermann und Rafael Sierra. Leon Schmidt, in dieser Woche krank, hat noch kein grünes Licht gegeben. Vorsichtshalber fährt aus der zweiten Mannschaft für den Job unterm Korb Christopher Krone mit.