Junge Telgterin mit viel Talent, Ehrgeiz und Training

Schon in sehr jungen Jahren war Enda Schirmeisen sehr schwimmbegeistert. Mit viel Talent, Ehrgeiz und Training hat es die elfjährige Telgterin jetzt zu Platz eins bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften im Mehrkampf gebracht. Und die nächsten Ziele hat sie schon vor Augen.

Elf Jahre ist Enda Schirmeisen jung und darf sich schon über einen ersten Platz bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften im Schwimm-Mehrkampf freuen. In Wuppertal ließ die junge Telgterin die besten 30 Nachwuchstalente in ihrer Altersklasse hinter sich. 50 Meter ausschließlich per Beinschlag, 100 und 200 Meter Delphin sowie 400 Meter Freistil und 200 Meter Lagen hatte der Youngster aus der Emsstadt auf dem Weg zum bislang größten sportlichen Erfolg zurückzulegen.