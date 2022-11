Keine Partylaune bei der SG Telgte nach dem Sieg in Neubeckum

Die SG-Fußballer sind am Sonntag mit einem Bus zum Gastspiel beim SV Neubeckum gereist. Nach der Ankunft in Telgte haben sie bei einem kleinen Mannschaftsabend noch zusammen gegessen. Das Bezirksliga-Match zuvor haben sie gewonnen. Ideale Voraussetzungen also für eine schöne Sause schon auf der Rückfahrt. Im Bus herrschte aber keine große Partystimmung. „Mehr Erleichterung“, sagte Frank Plagge, einer der beiden Telgter Trainer.

„Das ganze Spiel war sehr fehlerbehaftet mit vielen Fouls. Eine klare Linie war nicht erkennbar“, so der Coach nach dem 5:3 (2:2)-Erfolg beim Schlusslicht, das in elf Spielen erst vier Punkte geholt hat.

Zunächst sah es so aus, dass die Gäste die Punkte locker mitnehmen würden. Fahri Malaj vergab erst eine Chance, dann erzielte er das 0:1 (7.). So machte es auch Kevin Wolf: Möglichkeit ausgelassen, kurz darauf zum 0:2 getroffen (17.). Was sollte jetzt noch passieren? Zumal von Neubeckum bis dahin keine Gegenwehr gekommen sei, so Plagge.

Plötzlich aber lief der Ball nicht mehr bei den Telgtern und sie ließen sich von der aufkommenden Hektik anstecken. Neubeckum glich noch vor der Pause aus und ging kurz nach dem Seitenwechsel 3:2 in Führung.

Die SG behielt die Nerven. Malaj traf zum 3:3 (55.), Josef Maffenbeier zum 3:4 (65.) und Niclas Tewes in der Nachspielzeit zum 3:5. Glück hatte die SG, dass der Tabellenletzte nur den Außenpfosten traf (80.). Das wäre das 4:4 gewesen und hätte den Telgtern Rückfahrt und Teamabend ganz schön vermiesen können.

SG: Kersten – Hagedorn, Hitchcock (57. Ad. Krasniqi), Moreira, Kleinherne – Röös, Lubeseder (46. Schwienheer), Wolf, Bemben (46. Tewes) – Malaj, Jashari (46. Maffenbeier). Tore: 0:1 Malaj (7.), 0:2 Wolf (17.), 1:2 Halfar (31.), 2:2 Mehovic (FE/39.), 3:2 Mehovic (50.), 3:3 Malaj (55.), 3:4 Maffenbeier (65.), 3:5 Tewes (90.+2).