Klassenerhalt und Abstieg bei der SG Grün-Weiß Telgte

Freud und Leid liegen manchmal ganz nah beieinander. Bei der SG Grün-Weiß Telgte waren es am Sonntag in der Tennishalle Ostbevern nur ein paar Meter. Auf der einen Seite: die Damen 40, die mit einem 3:3 gegen den TC 22 Rheine den Klassenerhalt in der Verbandsliga perfekt gemacht haben. Auf der anderen Seite: die Herren 40, die nach der 1:5-Niederlage gegen den TC 22 Rheine die Verbandsliga verlassen müssen und in der nächsten Winterrunde in der Münsterlandliga aufschlagen.

„Unentschieden, Klassenerhalt, alles richtig gemacht“, lautete das knackige Fazit von GW-Mannschaftsführerin Karin Meier. Dafür sorgten in den Einzeln Susanne Borkmann (6:4, 6:3), mal wieder Franziska Schütze (6:0, 6:1) und beide zusammen im Doppel (6:4, 6:2). Da taten die Zwei-Satz-Niederlagen von Ingeborg Vornhusen, Conny Meyer und Vornhusen/Franziska Krimpmann nicht mehr weh.

Die Telgter Herren 40 lagen nach den Einzeln schon hoffnungslos mit 0:4 hinten, deshalb wurden die Doppel nicht mehr gespielt und mit 1:1 gewertet. Knapp verloren Marcus Kröger (7:6, 6:7, 7:10) und Sascha Bartz (6:3, 1:6, 8:10). Chancenlos waren Rüdiger Kexel (1:6, 3:6) und Sebastian Dräger (2:6, 2:6). „Wir haben alles gegeben, aber Rheine war so stark besetzt wie nie in diesem Winter und einfach besser“, sagte Kexel.

Die Grün-Weißen hatten in dieser Hallenrunde Pech, dass drei von sieben Mannschaften absteigen und dass sie laut Kexel eine ungewöhnlich starke Verbandsliga-Gruppe erwischt haben.