Knapp verpasst der BSV Ostbevern II die große Überraschung

Knapp verpasste der BSV Ostbevern II beim eigenen Bever-Cup die Qualifikation für die Finalrunde. Beim Turnier in der Beverhalle flog in der anderen Gruppe, in der die SG Westbevern/Telgte II ohne Punkt blieb, überraschend ein Westfalenligist raus.

Auch am zweiten Turniertag war viel los auf den Rängen in der Beverhalle.

58 Sekunden haben gefehlt. Weniger als eine Minute, und den Fußballerinnen des BSV Ostbevern II wäre gestern Abend die Überraschung gelungen. Im letzten Gruppenspiel hätte dem A-Kreisligisten ein Unentschieden zum Weiterkommen gereicht. Der TuS Glane musste gewinnen. Der Landesligist aus Niedersachsen ging in Führung, Lena Mücher glich schnell aus, doch 58 Sekunden vor Schluss gelang Glane der 2:1-Siegtreffer.

Hallenturnier des BSV Ostbevern Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller Zweiter Vorrunden-Tag beim 6. Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern Foto: Ralf Aumüller

So zog am zweiten Vorrunden-Tag beim Volksbank-Bever-Cup in der wieder sehr gut gefüllten Beverhalle der TuS Glane (7 Punkte) in die Finalrunde am Samstag ein. Als Gruppenzweiter qualifizierte sich Wacker Mecklenbeck III (5 Punkte). Das Team des Landesligisten aus Mecklenbeck, verstärkt mit einigen Spielerinnen aus dem Westfalenliga-Kader, blieb ohne Gegentor.

Die BSV-Zweite hatte Mecklenbeck im ersten Match mit einer starken Torhüterin Alina Riemann ein 0:0 abgerungen. Gegen den klar unterlegenen späteren Gruppenletzten SG Schwege/Bad Laer feierte das Team des Gastgebers einen umjubelten 4:1-Sieg. Dann folgte das bittere 1:2 gegen Glane. „Sehr ärgerlich, aber wir können stolz auf unsere Leistung sein“, sagte BSV-Trainerin Natalie Dietrich. „Wir haben gezeigt, was wir spielen können.“

Corinna Bäumer (r.) bejubelt mit Maya Annegarn den 4:1-Sieg im zweiten Gruppenspiel des Gastgebers. Foto: Aumüller

In der anderen Gruppe musste sich überraschend Germania Hauenhorst, immerhin Zweiter in der Westfalenliga, mit 4 Punkten verabschieden. Der starke Landesligist GW Amelsbüren (7 Punkte) kam als Erster weiter, Bezirksligist SC Peckeloh (5 Punkte) als Zweiter.

Chancenlos war die SG Westbevern/SG Telgte II. Der B-Kreisligist ging aber nicht unter, weder beim 1:3 gegen Amelsbüren noch beim 1:4 gegen Peckeloh oder beim 2:4 gegen Hauenhorst. „Wir hatten eine schwere Gruppe, mehr konnten wir nicht erwarten“, sagte Trainer Jürgen Roreger. „Wir haben gut gespielt, ich bin zufrieden. Es hat wieder Spaß gemacht in dieser schönen Halle.“