Korberfolge bei SG Telgte-Wolbeck gleichmäßig verteilt

Der Erfolg war deutlich und standesgemäß. Im letzten Auswärtsmatch der laufenden Saison ließen die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck in Bielefeld nichts anbrennen. Dabei fiel insbesondere die Ausgeglichenheit des Gäste-Aufgebotes auf.

Mardin Ahmedin coachte die SG Telgte-Wolbeck in Bielefeld.

So in etwa hatten sich die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck ihren Auftritt beim TSVE Bielefeld vorgestellt. Von der ersten Minute an setzten sich die Korbjäger aus der Emsstadt deutlich vom Schlusslicht ab, um letztlich einen völlig ungefährdeten 94:64 (44:26)-Erfolg einzufahren.

Der Start hätte kaum besser verlaufen können. Mit 13:1 enteilten die Gäste nach wenigen Minuten. Unter der Regie von Mardin Ahmedin, der diesmal Marc Schwanemeier (Konfirmation in der Familie) vertrat und auch im zweiten Coaching-Einsatz erfolgreich blieb, entschieden sie das erste Viertel mit 22:10 zu ihren Gunsten. „Die Jungs haben mit Spannung gespielt, den Ball gut laufen lassen und auch gegen die Zone gut agiert“, freute sich der Vertretungscoach.

Aber die Hausherren wollten die Punkte nicht einfach kampflos abliefern. „Zwischendrin wurde es ganz schön hitzig“, fasste Ahmedin etliche Nickligkeiten der Bielefelder zusammen.

Es half ihnen nichts. Die SG entschied auch das dritte Viertel mit neun Punkten Vorsprung für sich und ging mit einer satten 73:44-Führung in den letzten Abschnitt. „Die Jungs sind ruhig geblieben und haben das mega gut runtergespielt.“

Mit 21:20 ging auch das letzte Viertel an die Gäste – wenn auch nur hauchdünn. Auffallend war, wie gleichmäßig die Punkte im SG-Team verteilt waren. Am letzten Spieltag (Samstag, 19.30 Uhr in Telgte) freuen sie sich auf ein Heimspiel gegen Citybasket Recklinghausen II, den Drittletzten der 2. Regionalliga.

SG: Leon Schmidt (17), Simon König (16), Sören Krapp (16), Felix Blome (15), Shayan Anssari (8), Lukas Buckermann (8), Kai Patte (8), Daniel Woltering (6).