Lediglich vier Punkte aus 13 Begegnungen

Die erste Hälfte der Saison lief alles andere als erhofft für die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte. Am letzten Spieltag vor Weihnachten gab es noch einmal eine Niederlage.

Die Fußballerinnen der SG Telgte überwintern auf einem Abstiegsplatz. Nach der 1:3 (0:0)-Heimniederlage gegen Turo Darfeld weisen sie als Tabellendreizehnter lediglich vier Zähler aus 13 Begegnungen auf. Allerdings beträgt der Abstand auf Wacker Mecklenbeck II und Borussia Münster auch nur zwei bzw. fünf Punkte. Der SC Gremmendorf hat sein Damenteam schon vor Wochen zurückgezogen und steht als erster Absteiger aus der Landesliga fest.

Mit der Auftaktphase im Vergleich mit dem Tabellensiebten zeigte sich Friedhelm Mors durchaus zufrieden. „Wir haben die Euphorie aus dem letzten Spiel mitgenommen und hinten kaum etwas zugelassen“, so der SG-Coach. „Fußballerisch war Darfeld allerdings besser.“

Nachdem in der ersten Halbzeit wenig Spektakuläres im Takko-Stadion passiert war, wurde es nach der Pause durchaus interessanter. Gäste-Akteurin Kim Melchers gelangen die ersten beiden Treffer – sowohl in der 48. als auch in der 65. Minute war sie erfolgreich. „Wir waren nicht gallig genug“, bedauerte Mors.

Anschließend mussten die Gastgeberinnen ein wenig aufmachen, um noch Zählbares aus dieser Begegnung mitnehmen zu können. Die daraus entstehenden Räume nutzte Sarah Schenkel zum 0:3 (87.) für Darfeld. Jana Deipenwisch (90.) traf nach Vorlage von Sarah Fipke zum einzigen SG-Treffer.

SG-Damen: Heinker – Ix, Rodrigues Santos (75. Deipenwisch), Mors, Curtis – S. Baysal (89. Zhorzel), Fipke, Heinze (50. Kretschmer), Melchert – Fischer, Joswowitz (40. Hilgenhöner). Tore: 0:1 Melchers (48.), 0:2 Melchers (65.), 0:3 Schenkel (87.), 1:3 Deipenwisch (89.).