Letzter Test der SG Telgte II endet 3:3

Minus 85 Grad zur schnellen Regeneration: Die Fußballer der SG Telgte II nutzten an einem Trainingstag die neue Kältekammer im Kiebitzpohl. Das letzte Testspiel vor dem Start in die Saison endete 3:3.

Wenn es das in Telgte jetzt schon gibt, warum nicht nutzen? Die Fußballer der SG Telgte II ließen sich am Sonntag zwischen einer Trainingseinheit am Vormittag und dem Testspiel am Nachmittag gegen Westfalia Kinderhaus III (7:5) ein bisschen runterkühlen. Zur schnellen Regeneration nutzten sie mittags in mehreren Gruppen die neue mobile, elektrische Kältekammer bei Vartmann im Gewerbegebiet Kiebitzpohl.

Einige Minuten bei minus 85 Grad – „das war eine coole Sache“, meinte SG-Trainer Björn Busch doppeldeutig. „Der eine oder andere Spieler wird das sicherlich noch mal nutzen.“ Nur am kommenden Sonntag nicht. Dann startet der Aufsteiger in die Kreisliga A zu Hause gegen den SV Mauritz in die Saison (12.30 Uhr).

Busch sieht seine Truppe dafür gut gerüstet. Im letzten Test trennten sich die Telgter am Dienstagabend von Wacker Mecklenbeck III mit 3:3 (1:2). Das hört sich eher ernüchternd an, weil die Gäste in der vergangenen Saison mit der SG-Reserve in der Kreisliga B2 gespielt haben. „Das war aber eine Partie auf hohem Niveau. Wacker III hat sich richtig verstärkt“, so Busch. Dort kicken jetzt Gunnar Weber, Julian Kampschulte und der Ex-Telgter Michael Averweg, die allesamt schon höherklassig unterwegs waren.

Für Telgte II trafen Julian Keller zum 1:2 (26.) und 2:3 (58.) sowie Lars Greshake zum 3:3 (77.). Vor allem das zweite und dritte Tore, schulmäßig herausgespielt über die rechte Seite, hatten es Busch angetan. So wünscht er sich das auch am Sonntag.