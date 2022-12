Letztes Meisterschaftsspiel 2022 für TV Friesen

Die Handballer des TV Friesen verabschieden sich am Samstag mit einem Heimspiel gegen Sparta Münster aus dem Sportjahr 2022. Zu Gast in Telgte wird dann um 18 Uhr Sparta Münster sein, der Tabellenfünfte der Münsterlandliga. Auf zwei Akteure muss Friesen-Coach Sebastian Seitz dabei verzichten.

„Sie haben eine solide Deckung und einen guten Torhüter“, hat Sebastian Seitz über Sparta Münster in Erfahrung gebracht. „Zudem sind sie im Positionsspiel gut aufgestellt. Warum sie gegen Havixbeck verloren haben, weiß ich nicht“, zeigt sich der Trainer der Telgter Handballer doch ein wenig überrascht über die jüngste 21:24-Heimniederlage des Tabellenfünften in der Münsterlandliga. Aber in Havixbeck haben sich seine Schützlinge vor Wochen bei der 35:41-Pleite ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Am Samstag um 18 Uhr steht also nun das letzte Meisterschaftsspiel des Jahres 2022 an. Die Emsstädter wollen dabei als Tabellenzweiter ihre beachtliche Bilanz von acht Siegen und einem Unentschieden bei lediglich zwei Niederlagen weiter ausbauen und sich mit einem doppelten Punktgewinn vom eigenen Publikum in die Weihnachtspause verabschieden.

Nicht mitmischen können bei dieser Aufgabe Lukas Börger (Daumenverletzung in Everswinkel) und Lasse Tilbeck, der aus privaten Gründen fehlt. Max Kuschmann und Johannes Große-Schute haben unter der Woche ein wenig gekränkelt, Seitz hofft jedoch, sie dabei zu haben. Dann stünden ihm immerhin 20 Akteure für den Jahresabschluss zur Verfügung.