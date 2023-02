Alle Lückener-Schwestern gewinnen den Vereinstitel

Die Vereinsmeisterschaften haben in jedem Jahr einen großen Stellenwert in der Turnabteilung des TV Friesen. Auch diesmal waren sie in der Halle der Brüder-Grimm-Schule in Telgte ein besonderes Event. Wie im Vorjahr turnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Durchgängen, um die Jahrgangsbesten an den Geräten Sprung, Barren/Balken, Reck und Boden zu ermitteln.

Am Sonntagmorgen zeigten zunächst die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2016 bis 2013 ihr Können. „Es freut uns besonders, dass nach mehreren Jahren Pause nun endlich auch wieder einige Jungen bei den Vereinsmeisterschaften an den Start gehen“, betonte Abteilungsleiterin Stefanie Bliesener in ihrer Begrüßung. Die 24 Mädchen und Jungen zeigten die Pflichtübungen der Schwierigkeitsstufen 3 bis 6, bewertet wurden sie von vereinseigenen Kampfrichterinnen und Kampfrichter. Die Kinder präsentierten den Zuschauern Übungen von der Rolle vorwärts bis zur Radwende und Handstandabrollen.

Zwei Mädchen auf Platz eins

Bei den Mädchen des Jahrgangs 2016 sicherte sich Clara Fieber mit 53,9 Punkten und deutlichem Abstand auf Platz zwei den Vereinsmeistertitel. Bei der Siegerehrung des Jahrgangs 2015 freuten sich zwei Turnerinnen über den ersten Rang. Mia Lückener und Dariia Lobova wurden für ihre sauberen Wettkampfübungen mit der exakt gleichen Punktzahl von 53,2 Punkten belohnt. So bestiegen sie gemeinsam das Siegertreppchen.

Mia Lückener, die jüngste der Lückener-Schwestern, landete bei ihrer ersten Vereinsmeisterschaft gleich auf dem Siegertreppchen. Foto: TV Friesen Telgte

In der Konkurrenz des Jahrgangs 2014 turnte sich Frida Bachmeyer (52,8 Punkte) wie im Vorjahr auf Platz eins. Bei den ältesten Turnerinnen dieses Durchgangs aus dem Jahrgang 2013 war es besonders spannend und denkbar knapp. Neue Vereinsmeisterin wurde Tilda Norpoth mit einem Zehntel Vorsprung (57,7) vor Luise Hendan (57,6). Bei den Jungen (Jahrgang 2013/14) holte sich Lukas Ketteler als jüngster Teilnehmer mit 47,6 Punkten den Titel.

Höchste Punktzahl des Tages

Im zweiten Durchgang folgten die etwas älteren Turnerinnen der Jahrgänge 2012 bis 2008. Bei den Mädchen des Jahrgangs 2012 zeigte Luisa Lückener nahezu fehlerfreie Übungen und landete mit 59,8 Punkten auf Platz eins vor Emelie Hepke (59,4) und Lisa Habrock (58,8). Ebenso souveräne Übungen zeigte Josefine Nathschläger aus dem Jahrgang 2011. Mit 60,8 Punkten erreichte sie sogar die höchste Gesamtpunktzahl des Tages und wurde erneut Beste ihrer Altersklasse.

In der Klasse 2010 und älter gingen sechs Turnerinnen an den Start. Amelie Lückener landete mit 57,7 Punkten auf Rang eins, dicht gefolgt von Fiona Niese-Siemann (57,6).

Neue Kriterien für den Wanderpokal

Die Vergabe des Turnwanderpokals durch das Trainerteam des TV Friesen in Erinnerung an den 2018 verstorbenen Paul Hanewinkel („Turnvater Paul“) ist mittlerweile Tradition. „In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, nicht nur die sportlichen Leistungen an diesem Wettkampftag für die Vergabe des Pokals in den Blick zu nehmen, sondern auch die Trainingsbeteiligung und das Einbringen in den Verein zu berücksichtigen“, erläuterte Marcel Lange aus dem Trainerteam.

Unter großem Applaus der Zuschauer wurde der Pokal an die 13-jährige Amelie Lückener für ihre sportlichen Leistungen und insbesondere für ihr ehrenamtliches Engagement als Gruppenhelferin überreicht.